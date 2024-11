Deja una nota en el coche para que la policía no le multe por no aparcar donde toca: tener mucha cara o mala suerte

La usuaria de TikTok @jukeboxfolk ha publicado un vídeo que va de camino a arrasar en números por la gracia que ha causado una nota que el propietario de un coche ha dejado en el parabrisas con un mensaje que iba directo a la policía.

Estaba aparcado en un sitio donde explícitamente no se podía, pero al parecer el coche no le ha arrancado y no ha podido apartarlo de ahí. "No me arranca el coche por el frío. Lo siento. Por la mañana, en cuanto vuelva del trabajo, lo quito, gracias", ha escrito en la nota, añadiendo justo al final un corazón y una carita triste con una lágrima cayendo por el ojo.

Han sido ocho segundos de vídeo sin descripción y sin nadie que articule una palabra porque el giro de cámara ha valido para entenderlo todo. Justo al lado ha enseñado la multa que más tarde le habría puesto el policía de turno.

El vídeo ha acumulado más de 60.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo). En los comentarios hay afirmaciones de todo tipo, desde los que opinan que es tener mucha cara y, por otro lado, los que han opinado que la mala suerte se ha cebado con el propietario del coche.

La ironía en la mayoría de respuestas no ha faltado: "Le ha puesto las instrucciones para poder arrancarlo sin problemas". "¡Qué majo el policía! Ha tenido la bondad de emplear su tiempo en dejarle un manual de instrucciones para que no le vuelva a pasar", ha respondido la usuaria Andrea Font, siguiendo la misma línea.