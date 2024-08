Dejan una mala reseña a un negocio y el dueño responde: reacciona con elegancia a la vez que con dureza

La popular cuenta destinada al mundo de la hostelería Soy Camarero ha difundido la queja de un usuario, que le puso una mala reseña a una heladería por dejar de atender a los clientes antes de la hora de cerrar. El propietario del negocio le ha contestado de forma elegante, pero con contundencia.

"Llegamos a las 11:50 y nos dijeron que ya no nos servían. En el caso de que se cierre 15 minutos antes, informarlo en Google y no a las 12 como viene", escribió un cliente en las reseñas de internet, tras valorar el negocio con una sola estrella.

A este mensaje no ha dudado en responderle el propietario del local: "Respetamos al máximo nuestro horario y ponemos un punto y final a la cola 15 minutos antes del cierre debido a la cantidad de gente que tenemos esperando para ser atendidos".

"Si no lo hacemos así no acabamos nunca y tenemos arriba vecinos a los que respetamos. Espero que lo entiendas", ha añadido el dueño. Además, ha insistido en recordarle que "como pudiste apreciar, tenemos un horario y lo cumplimos porque no cerramos antes como dices".

"Veo que no lo has llegado a comprender todavía, espero que nunca seas ese vecino de arriba y te toque un bar que no respete su horario y atienda pasando su horario solo por clientes como tú. Saludos", ha finalizado el propietario.