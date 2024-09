Desmonta el "bulo más extendido de España" y lo que dice se ha visto ya más de un millón de veces

La usuaria de TikTok @adriana_hest, politóloga y jurista, está teniendo una enorme repercusión en los últimos días gracias a una publicación en la que desmonta el que, según segura, es el "bulo más extendido de España", que sería que "en España nos crujen a impuestos, pagamos un 50% de impuestos".

"La realidad es que nueve de cada 10 españoles pagan menos de un 22% de su sueldo en impuestos. Dentro de ese porcentaje, un 6,35% van a cotizaciones sociales, que son las que te van a dar derecho a subvenciones por paternidad, maternidad, el paro o las pensiones, que luego la gente les gusta llamar vagos a las personas que están en paro, pero han cotizado para tenerlo", subraya Hest.

Según afirma, "para llegar a una retención del 40% tienes que llegar a unas ganancias de 200.000 euros, que representa a un 0,2% de la sociedad española, 32.000 personas".

Además, insiste en que "en España la presión fiscal es bastante menor que en el resto de la eurozona, con una media del 30% el PIB, mientas que la media dentro de la eurozona es del 39%, que es una diferencia bastante significativa".

"Pero, ¿sabéis en qué sí somos lideres? En fraude fiscal. No es que paguemos pocos impuestos, es que quien los tiene que pagar no los paga. Se estima que se dejan de ingresar 90.000 millones de euros al año por el fraude fiscal. Son las grandes fortunas y corporaciones las que evaden tres cuartas partes de sus impuestos", avisa.

También se refiere al "mito de que como estas grandes empresas contribuyen tantísimo a la economía hay que rebajarles los impuestos porque, si no, se van": "Un estudio que se hizo por la OCDE en 18 países durante 50 años, señala que bajar los impuestos a los más ricos ni impulsa el PIB ni reduce el paro, solo genera desigualdad".

"Ahora vamos a ponernos en la situación de reducir impuestos y aceptar las políticas liberales de reducir lo público, obviamente, porque no se pueden tener ambas cosas. Vas a tener que seguir accediendo a servicios básicos para tu vida, como la educación o la sanidad y si no te lo da el Estado tendrás que recurrir a ello de manera privada. Y en este caso no hay ninguna forma de redistribución. Pagas y punto. Tu sueldo es indiferente", recuerda.

Así, señala que los seguros de sanidad en EEUU van de 300 a 700 dólares al mes, lo que supone que una persona con familia debe pagar "cerca de 22.000 dólares al año". Además, lamenta que hay cosas que no cubren, como tener un parto y, en este sentido, "más o menos te vale unos 30.000 dólares parir".

Y subraya que si tienes un cáncer los problemas se multiplican porque "el 42% de los estadounidenses se deja los ahorros de su vida los dos primeros años de tratamiento", lo que provoca que más de 100 millones de estadounidenses viven acosados por las deudas médicas".

La usuaria admite que "evidentemente los sueldos son más altos que en España", pero avisa: "Imagínate tener una familia y tener que hacer frente a todos estos gastos, teniendo en cuenta que hablamos solo de sanidad y educación".

"Y en EEUU se siguen pagando impuestos puesto que sigue existiendo un Estado", señala.