Dice cuánto dinero ha ahorrado tras dos meses trabajando en Suiza: "Cuántas bocas voy a callar"

El usuario de TikTok @s0yruslan, español que vive en Suiza, ha contado cuánto dinero ha ahorrado tras estar dos meses trabajando en aquel país.

"Cuántas ganas tenía yo de hacer este vídeo, no os lo imagináis. Cuántas bocas voy a callar", dice antes de afirmar que su caso ejemplifica cuánto se puede ganar "sin hablar nada de alemán".

"Tras estar dos meses trabajando en Suiza, tengo en la cuenta bancaria 6.566 francos. A estos hay que añadir 667 más o menos que me deben de Just Eat, que normalmente pagan la primera semana del siguiente mes, unos 400 euros que me sobran en la cuenta bancaria, son 380 francos. Esto hace un total de 7.623 francos", explica.

Ese no es, obviamente todo el ahorro: "Hay que restar unos 80 francos de comida para la semana que viene, algo de ocio, que vamos a ponerle 50 francos y el seguro que todavía no me han cobrado estos meses, unos 905 francos. Quitando todo eso tengo 6.588".

"A eso hay que sumarle mil francos que tengo en el depósito de esta habitación y estos serían mis beneficios en Suiza. Obviamente no todo es ahorro. Vine con 4.851 euros, más 650 que pagué de hostal, lo que hace un total de 6.501 euros. Resumiendo todo: he recuperado toda la inversión inicial, tengo una bici valorada en 500 francos y por ultimo un ahorro real de más de 2.000 francos, teniendo en cuenta el valor de los euros", explica.

Además, subraya que fueron navidades, donde gastó dinero en los regalos y en las cenas: "Y vengo de España de estar tres días, con todo lo que conlleva. En los próximos meses no tengo tantos gastos, por lo que el ahorro va a aumentar".

En los comentarios, el usuario especifica que ha trabajado 42 horas semanales, lo que ha provocado multitud de reacciones. "Para ahorrar eso en España necesito 8 meses y con mucho control", dice uno. Y otro: "Puedes tirarles el dinero en la cara a ciertas personas que da igual, seguirán diciendo que es lo mismo que España porque la comida es más cara jajaja".