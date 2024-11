Dice todo esto tras pagar 1,90 por un café en Bilbao: se monta tal lío que luego lo argumenta más

El usuario de TikTok @saranosaurio ha provocado cientos de reacciones con la reacción que ha tenido al ver lo que cuesta un café en el centro de Bilbao.

"Por favor, bilbaínos, se nos está yendo de las manos. ¿1,90 un café con leche en la Plaza Unamuno? ¿4,50 un pincho en la Plaza Nueva? Empiezo a entender por qué los catalanes odian a los turistas eh", ha señalado.

En las reacciones, un usuario dice: "Hay que pagar las vacaciones extra, derechos laborales de los trabajadores, las bajas, despidos de los trabajadores jetas.. o pensáis que todos esos derechos son gratis?"

Otro señala: "No se está yendo de la mano. Es que si queremos buenos sueldos hay que pagar las consumiciones". Y uno más: "Lo que se está yendo de las manos es lo que tiene que pagar un autónomo en hostelería. Te invito a probar. Sólo así lo entenderás".

El propio usuaria ha reaccionado luego en otro vídeo: "Era un poco irónico, por supuesto que sé los costes del producto, de los impuestos, de los alquileres de los locales, los costes de los trabajadores... y sé que los malvados empresarios no nos van a cobrar a 7 euros el café porque hay una cosa que es economía de mercado, competencia, y si me cobras 7 me iré al cobra uno, a no ser que sea un monopolio".

Luego, en otra publicación, ha señalado: "A ver, la polémica del café... yo tomo café siempre aquí, a un precio razonable, con un servicio impecable, un camarero de los que ya no quedan, un profesional excepcional".