Dice que los gatos no te muerden si lames esa zona: a las pruebas se remite

La creadora de contenido Iara Rivero (@iaritarivero) ha hecho una prueba con su gato que, aunque no haya evidencias científicas, ha acabado con un resultado sorprendente, quedando la duda de si al final es verdad o no.

"Vi por ahí supuestamente que mi gato no me va a morder más si yo me lamo donde él me muerde", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 4,4 millones de visualizaciones y más de 509.000 visualizaciones.

"Vamos a probarlo", ha dicho, muy dispuesta a comprobar qué tal real es. Se ha sentado en posición india en la cocina y ha aprovechado que su gato estaba jugando con ella. Mientras hablaba, el felino ya le estaba mordiendo la mano.

En el proceso Iara se lamió la mano y cuando el gato se acercó para morderle, le olisqueó y dejó de hacerlo. De hecho, ha hecho parecer en el vídeo que hasta le causa disgusto.

El vídeo ha generado más de 4.000 comentarios de todo tipo, desde ironía hasta la preocupación de que eso pudiera provocarle a la joven toxoplasmosis, aunque ya han aclarado que se transmite a través de sus heces.