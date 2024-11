Dice que no hay nada que represente más España que estos 11 segundos en el Metro de Milán

"¿Cómo reconocer a españolas en el metro de Italia a cualquier hora?", se puede leer en un título que ocupa la pantalla entera de un vídeo de TikTok que lleva ya más de 45.000 'me gusta' y cientos de miles de reproducciones.

En las imágenes, que duran 11 segundos, se puede ver a cinco españolas hablando de forma distendida y entre risas mientras el resto de los pasajeros está más callado y ensimismado que ellas.

Esto ha dado pie a hablar de cómo la forma de ser de los españoles, siempre alegre, contrasta con la de otros países que, por ejemplo en el metro, suelen ir más callados y sin hacer ruidos.

El ejemplo más claro es Japón donde millones de personas que usan a diario el transporte público van totalmente en silencio, sin hacer ruido y, algo que es impensable en España, con el móvil sin sonido. De hecho, nadie habla por el móvil en el metro en Japón.

"La gente más alegre del mundo es Española, y al que no le gusta que se aguante", "ya te digo, viví en Uk muchos años y te juro que cuando se reía un Español lo reconocia jjjjjj y me daba alegría", "eso me pasó en Japón, bastante vergonzoso por cierto" y "La alegría de Europa está en los españoles, sino existieran habría que inventarlos" son algunos de los mensajes en el post.