Dice lo que le han cobrado por una "simple" hamburguesa y desata un enorme debate

En España, así como en muchas partes del mundo, hay un tema que se discute, y mucho. Miles son las quejas en redes sociales de los precios de las hamburguesas, que no dejan de reivindicarse y ponerse de moda, como es el caso de las 'smash burguers'.

"¿Es normal pagar 14 euros por una simple hamburguesa?", ha preguntado la usuaria @Mercede84704540 al principio del tuit publicado en la red social X (antes conocido como Twitter), en el que ha cosechado casi medio millón de visitas y 6.000 'me gusta'.

Sobre el precio, ha dejado muy claro que le da igual "si el pan es brioche y las hace un cocinero muy conocido en su pueblo" y acto seguido reflexiona sobre lo que son estas hamburguesas realmente: "Carne, lechuga, cebolla y bacon... 14 euros. Es caro".

Su mensaje ha dejado más de 600 comentarios y citados con afirmaciones de todo tipo. "Joder, se han puesto de moda los locales gourmet de hamburguesas y para comer ahí una familia tiene que pedir un préstamo", ha afirmado con sarcasmo Mercedes. Muchos le han dado la razón.

"Hablaban de la burbuja de las hamburguesas a ese precio y creo que no van desencaminados", ha respondido la usuaria @LuisaTutorial. El usuario @LaSalaOscura no ha podido ser más caro: "No es caro. Es un atraco".