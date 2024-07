Dice que en Madrid "cada uno va vestido como quiere": el cómico David Pareja lo rompe con su réplica

El cómico David Pareja ha publicado uno de los mensajes más sonados de los últimos días gracias a la respuesta que ha dado a un usuario que aplaudió que en Madrid cada uno puede ir vestido como quiere.

"Me encanta Madrid", decía esa persona en su escrito, en el que añadía: "Cada uno va vestido como quiere y súper guay".

La respuesta de Pareja ha sido rotunda: "En Andalucía nos obligan a ir vestidos de flamenco. Ojalá llegara a todas las comunidades la libertad que disfrutan en Madrid 😞".

Con esa simple réplica, el humorista ha superado en dos días los 10.000 'me gusta', los 1.000 compartidos y ha provocado más de 600 reacciones.

En otros mensajes, Pareja ha añadido: "Vestir como quieras y cerveza en los bares. Te imaginas? Ojalá toda España fuera como Madrid!".

En las reacciones, algunos usuarios han seguido con la ironía. "En Mallorca nos han cambiado el traje regional. Ahora nos obligan a ir como si fuésemos a hacer balconing", dice una persona.

Y también algunos madrileños han reaccionado. Por ejemplo, una dice: "Soy madrileña y te prometo que no tod@s tenemos un cacahuete por cerebro como esa persona . Qué cantidad de sandeces se dicen, no me extraña que haya madrileñofobia , nos lo estamos ganando día a día 😓😓qué cruzzz".

Otros, en cambio, han reaccionado con menos humor: "Atacar a Madrid solo provoca que a los madrileños nos den más por culo al salir por ahí. Gracias".