Dice que los madrileños no cenan al salir: hay una razón y tiene miga

La usuaria Helen (@hacheex) ha publicado un vídeo en TikTok diciendo algo sobre los madrileños que tiene miga, pero argumentándolo de una forma que los usuarios han llegado a entender, provocando la ironía: "Llevo casi dos años en Madrid, ha pasado ya 30 veces".

"No lo entiendo, la gente de Madrid no cenáis nunca, y si salís (de fiesta o a tomar algo), puede que en vuestras casas tampoco", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado 70.000 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta'.

"¿Qué pasa? Tanto duelen los alquileres que sacrificáis la cena, ¿o qué? Es que no lo entiendo", ha afirmado con cierta ironía. A lo que se ha referido es que, a la hora de salir de fiesta o a tomar algo, y ella ha notado que son las nueve, sugiere pedir comida y muchas veces le dicen que no, pero a una cerveza sí.

"No lo entiendo, o sea, tienes una cita con esa persona a las ocho de la tarde, y ya a las nueve muerta de hambre, ¿vamos a cenar, no? Está implícito si quedas a las ocho", ha rematado.