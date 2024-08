Dice que no tiene miedo a las cucarachas y menos mal: lo que ve es para morirse

El usuario @lautarokulberg ha compartido en su cuenta de TikTok la "asquerosa" invasión de cucarachas que ha sufrido en el piso de su novia después de que empezaran a salir de un agujero que había en una esquina de la bañera.

"Estaba en el baño y veo la bacha (bañera) con un agujerito sellado con silicona pero que tenía un agujero que iba para dentro. Y veo dos antenitas que salen", cuenta. Al agarrarlas para ver qué era, se da cuenta de que se trataba del nido de cucarachas.

Para intentar acabar con ellas, coge el insecticida y comienza a rociar el agujero. Después, sale del baño un momento porque le llama su hermana y, cuando vuelve, comienza la invasión: "Cuando abro la puerta del baño salen tres más y luego empiezan a salir de la cocina también. Está lleno de cucarachas el departamento".

Por suerte, al joven no teme a estos insectos, aunque reconoce que se ha visto superado en esta ocasión: "A mí no me dan asco las cucarachas, pero me estoy desesperando". Y es que ver correr, e incluso volar, a estos insectos por todas partes no tiene que ser agradable para nadie. Sobre todo por su gran tamaño. "Le echas el spray y se lo pone de laca", bromea un usuario.

Pero Lautaro se ha armado de valor y ha luchado contra las cucarachas para limpiar el piso con el fin de que su novia no se encontrara con esa terrorífica situación. Un acto que le ha convertido en el héroe de sus seguidores: "Este es el hombre que yo necesito para que me proteja de las cucarachas".