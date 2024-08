Dice que la talla 32 de pantalones de hace diez años le encaja y la misma de ahora no: "Lo hacen por las niñas"

La creadora de contenido y estudiante de psicología, @natalii.14, ha hablado sobre lo que le ha pasado con unos pantalones tejanos que ha dado que hablar en los comentarios. Según ha contado, unos pantalones de la talla 32 de hace 10 años le han encajado desde siempre y se los ha podido poner con la normalidad.

Sin embargo, hace poco se ha comprado otros de la misma talla y tienda, pero no se los puede poner porque no le cabe "ni el dedo del pie". "No te lo pierdas, porque la talla 34 tampoco me cabe y tengo que coger una 36", ha expresado en el vídeo, alcanzando miles de reproducciones y 'me gusta'.

Según ha razonado, el tallaje ahora es más pequeño porque han querido llegar al público adolescente, "a los niños y niñas de primaria". "Así ellos pueden acceder a ropa sexualizada", ha advertido justo después.

"Cuando yo tenía 12 años no podría comprarme ropa sexualizada o de adultos porque no me iba bien la talla, todo me venía enorme, pero ahora han bajado las tallas para que las niñas se puedan comprar nuestra ropa", ha rematado, aclarando que es una teoría que ella ha pensado y que no por ello ha sido una verdad, sino una posibilidad.