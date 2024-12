Dioni Martín, de Camela, manda un mensaje a Broncano con el que deja bien clara su postura

Dioni Martín, cantante de Camela, ha lanzado un mensaje a través de su redes sociales a David Broncano en el que deja bien claro lo que piensa de su programa de TVE, La Revuelta.

Ha ocurrido después de que el cómico anunciase, con cierta sorna, que uno de sus invitados de la noche se estaba retrasando, ya que a muchos se les ha venido a la cabeza la polémica de hace unas semanas, cuando El Hormiguero impidió a última hora que el piloto Jorge Martín apareciese en La Revuelta.

"Estamos dudando qué hacer porque el invitado se retrasa porque se ha dejado una cosa en su casa", anunció Broncano, que dio paso luego a una foto de Pablo Motos junto a la frase: "El invitado se retrasa".

"Yo iría buscando, compañeros, imágenes de ciervos por si acaso", dejó caer Ricardo Castella, mientras Broncano señalaba: "¿Cómo de crudo sería en prime time en TVE ahora cinco minutos aquí sin tampoco hablar de nada?".

Como respuesta a ese fragmento del vídeo, Dioni Martín ha escrito: "¿Y por qué coño no me has llamado a mí!! 😤 #LaRevuelta". Aunque, finalmente, apareció el invitado de la noche, que era Manuel Carrasco.