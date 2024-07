Dos populares farmacéuticos españoles analizan una farmacia en Estados Unidos

Los farmacéuticos y divulgadores de contenido en TikTok @its.noeliafarma y @farmacéutico_enfurecido, que tienen más de 400.000 seguidores cada uno, han publicado un vídeo de como es una farmacia Pharmacy en Estados Unidos, ya que se encuentran de viaje en el país norteamericano.

Lo primero que se dan cuenta es que "sorprende mucho la cantidad de cosmética masculina que hay". "Hay un lineal entero de after shave que es una maravilla"; asegura el creador de contenido @farmacéutico_enfurecido.

Por su parte, @its.noeliafarma añade que también hay tintes de pelo a porrillo y cosas de hombre y explica que en Estados Unidos las farmacias tiene un poco de todo, y luego tienen una parte que es la drug store (tienda de drogas), que es donde dan los medicamentos.

"Ppharmacys no es una farmacia en sí. Hay Pharmacys con supermercado dentro de un supermercado", llega a decir él, mientras se dan cuenta que hay muchos productos, como un Just for Men o unas pastillas, que son para mayores de 18 años.

Finalmente y tras analizar varios productos más y ver que, por ejemplo, no hay tamaño gigante, ella indica que "en el fondo de la tienda es donde está la farmacia con la farmacéutica, las medicinas y las prescripciones, pero es una parte mínima de la farmacia".