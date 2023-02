El dueño de un restaurante da una lección por WhatsApp a unos clientes que se fueron sin pagar

El 'simpa', la maniobra de irse sin pagar de un establecimiento, es tan antigua como la hostelería. Por eso, los dueños de bares y restaurantes han tenido que poner los cinco sentidos para evitar estas artimañas de algunos clientes con pocos escrúpulos.

En ocasiones no pueden impedirlo, pero nunca es tarde para lograr que los usuarios abonen lo que deben. La cuenta de Twitter @soycamarero, especializada en denunciar las malas artes en el sector, ha publicado lo que tuvo que hacer un hostelero para que unos clientes le pagaran.

El empresario, al ver que se habían marchado sin pagar, les envió un WhatsApp: "Hola. Estuve hablando con vosotros fuera de que había ido genial y tal... Quería preguntarte por el pago de la cuenta, ya que a ningún camarero le consta que se le haya pagado...".

"Si no fuera así, me podrías decir porfa a quién le pagasteis y cómo, y si fue con tarjeta enviadme el comprobante por favor... Se me quedó vuestra mesa abierta y debo cerrarla... Y si os fuisteis pensando que habíais pagado y no es así, lo podéis abonar por transferencia y estaría todo perfecto!", dice en el mensaje, en el que añade el ticket.

Pero los clientes, lejos de abonar la cantidad, bloquearon al hostelero en WhatsApp, así que éste se puso en contacto con ellos a través de otra plataforma: "Al bloquearme, sospechamos que os fuisteis sin pagar. Nos hemos puesto a mirar las cámaras y fue así. Os damos un margen de 24 horas para que os pongáis en contacto con nosotros. De no ser así, procederemos a la denuncia".

Tras leer eso, el cliente se volvió a poner en contacto con el hostelero por WhatsApp: "Hola de nuevo, te pedimos disculpas por lo de ayer".

"Sí estamos dispuestos a pagar, además de que estuvimos muy bien, estamos super avergonzados de lo que hicimos. Todavía no sabemos ni por qué, llevábamos unas copas de más y bueno... en fin. Disculpa", continúa diciendo el cliente, que se ofrece a hacer el pago a través de Bizum o por transferencia.

La reacción del hostelero es ejemplar: "No te preocupes, cosas que pasan. Ya lo he recibido. Muchas gracias!". "A ti. Y disculpas!!", zanja el cliente.