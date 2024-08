Echa a la fisioterapeuta que había ido a su casa por lo que ha hecho: "Has hecho muy bien"

La usuaria de TikTok @holacuore ha sorprendido al contar el motivo por el que tuvo que echar de su casa a una fisioterapeuta que había ido al domicilio para darle un masaje.

"Acabo de echar a una persona de mi casa, a una trabajadora, que venía a darme un masaje en la espalda", cuenta antes de explicar que llamó a un centro de fisios que vio en Google ante la dificultad de encontrar un profesional en agosto y en fin de semana.

"Ha llegado la chica y de repente veo que viene sin camilla. Para mí es importante, estoy en un momento con muy bajas defensas. Le digo: '¿Y la camilla?' Dice: 'No, no traemos camilla'. Y digo: 'Uy, ¿y donde hacemos el masaje? Porque siempre que ha venido alguien a mi casa ha vendo con camilla'. Y me dice: 'En tu cama'. Digo: 'Yo lo encuentro bastante antihigiénico, que tú vienes de la calle y sé que vienes más limpia que yo, pero vienes de la calle, meterte tú en mi habitación, en mi cama, a darme un masaje en mi cama...", explica la usuaria.

"Me ha recordado a los masajes de Asia. Si habéis estado sabéis que se hacen así, pero aquellos no son masajes para curarte de algo, son masajes para disfrutar", señala.

"Total, que le he dicho que lo siento mucho, pero estoy muy baja de defensas y lo encuentro un poco bastante antihigiénico. Encuentro que es intrusismo a la profesión, creo que un fisio colegiado jamás vendría sin su camilla y jamás se pondría en mi cama", subraya.

"La chica se ha indignado, me ha dicho que la estaba haciendo perder el tiempo. Estaba pensando: te voy a decir que sí por compromiso, me lo vas a dar, no me voy a sentir a gusto porque no vamos a tener las mismas vibras. Total, le he dicho que se fuera, pero sintiendo en todo momento que hacía bien y que lo encontraba como algo muy fuera de normal", señala.

En los comentarios, son mayoría quienes creen que la usuaria ha hecho bien. "Es como si contratas un peluquero y llega a tu casa sin tijeras y dice que usa las del pescao 😂😂😂", dice uno.

Otro dice: "Yo soy fisio a domicilio, y siempre se pregunta antes. Yo hay domicilios a los que voy con camilla y otros sin, porque trabajamos ejercicio terapéutico. La cuestión es hacer una valoración previa".

Y uno más: "Soy fisio. Un fisio siempre trabaja con camilla, es necesaria para un buen control postural y relajación muscular del paciente, y para la postura de pie del propio fisio. Nos lesionaríamos nosotros!!!". Y otro: "Has hecho muy bien, lo mismo no tiene ni colegiado".