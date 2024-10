El actor Miguel Ángel Jiménez cuenta lo que pasa en la calle con las mujeres: harto, dice todo esto

El actor Miguel Ángel Jiménez ha dado mucho de qué hablar tras compartir la sensación que tiene cuando va detrás de alguna chica por la calle.

"Mirad, tengo 43 años y empiezo a estar un poquito harto de ir por la calle y por circunstancias varias, ya sea de día o de noche, me ponga detrás de una chica y sentir su pánico, el miedo a: dios mío, tengo a un tipo andando detrás de mí", empieza diciendo.

"No es culpa de ellas, es culpa nuestra. Chicos, ¿qué cojones estamos haciendo? ¿Qué creemos que es ligar? ¿Qué creemos que es tontear con alguien? No puede ser que una muchacha vaya por la calle y sólo por el mero hecho de que yo me ponga detrás de ella note su incomodidad", insiste.

"¿Y qué hago yo? Me cambio de calle, de acera, algo como que hablo con mi madre para que no pase miedo porque no se merece nadie ir por la calle y pasar miedo. Así que por favor, paremos ya que da mucha vergüenza", reclama.

Como esas palabras han dado tanto de qué hablar, el actor ha publicado otro vídeo explicando un poco más.

"Gracias a todas esas personas, sobre todo mujeres, que habéis compartido vuestra experiencia. Eso hace ver que no son casos aislados, que algo está pasando como sociedad si hay tantas mujeres que se sienten incómodas por la calle. Lo siento, no todos somos así", dice.

"Hay demasiada gente, hombres y mujeres, sintiéndose ofendidos y diciendo que no todos los hombres somos así. Gracias, Manolo, por no ser un neandertal, por no acosar a mujeres por la calle, si quieres te ponemos una medallita", dice irónico.

"También hay publicaciones diciendo que esto es por tal político, que es por los inmigrantes, que esto antes no pasaba. Esto ha pasado toda la vida y no es una cuestión política", avisa antes de rematar: "En lugar de negarlo, seamos parte de la solución".