El actor Víctor Clavijo descoloca a algunos al hablar así sobre Iker Jiménez y luego aclara algo

El actor Víctor Clavijo ha descolocado a algunos de sus seguidores al pronunciarse sobre Iker Jiménez, el presentador que está siendo objetivo de duras críticas por su cobertura de la DANA y sus consecuencias.

"Es de justicia ver este vídeo. Injusta la lapidación a Iker Jiménez", ha escrito Clavijo sobre unas imágenes publicadas por el propio presentador con las que trata de demostrar que no fue el único que se confundió al afirmar que habría muchos muertos en el parking del Centro Comercial Bonaire de Valencia.

En las reacciones, una usuaria ha señalado: "Grande Víctor! Valiente! Necesitamos a más gente del mundo del cine y artistas en general que sean libres y digan lo que piensan! Cada vez más gente despertando de la secta del socialismo. GRACIAS POR TU VALENTÍA!".

Y Clavijo ha querido dejar claro algo: "Perdona, Deastora, soy de izquierdas.., y espero seguir siéndolo mucho tiempo 😉. Me he pronunciado sobre este vídeo y el asunto de los bulos. No mezclemos, que de las mezclas vienen las borracheras".

Su postura también ha provocado reacciones indignadas. Por ejemplo, un usuario dice: "Patinaste. Este es el más pequeño de sus bulos. Estás dando respaldo a alguien que vive del postureo, de dar voz a la ultraderecha y de sacar partido del dolor ajeno. La ayuda se convierte en publicidad interesada y monetizada cuando la haces pública y vives de ella".

Y otro: "Lapidar a Iker Jiménez, figurativamente hablando, es lo mínimo que puede hacer cualquier demócrata que se precie. Un tipo que lleva toda su vida viviendo de la credulidad y los miedos de la gente y que ahora le da voz a los fascistas, negacionistas del clima y demás gentuza".