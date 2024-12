El astronauta español Pablo Álvarez revela el mensaje que recibió de un terraplanista: ver para creer

El astronauta español Pablo Álvarez ha acudido este lunes a La Resistencia, el programa de David Broncano en TVE, y ha contado una curiosa anécdota sobre lo que le dicen los terraplanistas.

Álvarez, el único español en la Agencia Espacial Europea, ha hablado de cómo se vive en el espacio y ha contado cómo se lleva con los terraplanistas, es decir, aquellos que dicen que la Tierra es plana.

"Tú eres el enemigo número uno de los terraplanistas", le ha espetado Broncano. "Me llegan mensajes todas las semanas", ha señalado él y ha recordado uno en concreto que le llamó la atención.

"Hubo una vez uno muy gracioso que me dijo que me habían seleccionado porque no necesitaba laca en mi pelo para simular la gravedad. Me quité el sombrero", ha dicho entre risas.

Ha revelado que también le dicen "si contactas con un alienígena sabes lo que tienes que hacer, ¿no?". Otro de los mensajes que recibe es "di la verdad". "Mejor no entrar al trapo, no vas a convencerles de nada", ha zanjado el astronauta.