El autor de estos legendarios tuits de la Policía cuenta qué le dijeron sus superiores al verlos

Hubo una época en que la cuenta de Twitter (cuando era Twitter y no X) publicaba los mensajes más espectaculares de esa red social, hasta el punto de que el Cuerpo consiguió cientos de miles de seguidores en poco tiempo.

Detrás de aquellos tuits estaba un hombre: Carlos Fernández Guerra, que ha sido entrevistado en La sobremesa del marketing, donde han leído algunos de los mensajes más sonados de la Policía en aquellos tiempos.

"Si has visto algún camello (y no los de la cabalgata) cuéntanoslo. No por competencia desleal, sino por lucro infame", decía uno. "Droga igual a caca, hasta un niño lo entiende; si tienta jugar a Breaking Bad, debes saber que acabarás en el escenario de Prision Break. En la vida real jugar con drogas acaba muy mal", se leía en otro.

Otro señalaba, en referencia a la canción Bailando: "Bailando, bailando y mientras te flipas tu bolso o móvil te están mangando. Evita esta versión de la canción del verano".

Fernández Guerra ha admitido que el 99,9% de esos mensajes los escribía él mismo, así que le han preguntado: "¿Cómo consigues convencer a alguien de la Policía? Porque entiendo que tú reportabas a personas que eran de la Policía Nacional".

"Obviamente. Yo no preguntaba. Yo hacía", ha afirmado él. "¿Te caía alguna colleja?", han querido saber. Y él ha sido sincero: "A veces es tirar para adelante, tirar para adelante. Se enteraron al cuarto reportaje y entonces cuando quisieron ya era tarde".