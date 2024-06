El campeón europeo de natación sincronizada da una LECCIÓN ante los comentarios ofensivos

El campeón europeo de natación artística Dennis González (@dennisgonzalez.04), quien con sólo 20 años ya ha ganado dos medallas de oro en el Campeonato Europeo de natación sincronizada, disputado recientemente en Belgrado, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que denuncia comentarios discriminatorios.

"Me iba a ir a dormir pero no me puedo ir tranquilo después de lo que acabo de ver" ha empezado diciendo el deportista, quien ha explicado que se ha quedado indignado tras ver los comentarios publicados en el vídeo subido a Teledeporte en el que se ve como ha conseguido quedar campeón de Europa.

"Los comentarios son cosas que yo no entiendo si estamos en el siglo XXI o en X antes de Cristo todavía, mogollón de gente que me dice trucha, sirena, vaya tela, vaya pluma...", ha censurado el nadador.

"Esta gente es gente que no ha ganado nada en su vida, que no ha conseguido nada, que no sabe lo que es la disciplina, ni el trabajo, ni ser campeón de Europa, no saben lo que conlleva todo eso", ha proseguido, indignado.

Sin embargo, González ha apuntado que a él estos comentarios discriminatorios y ofensivos no le afectan, más allá de generarle impotencia, porque vienen de gente que no le aporta nada.

Aún así, ha explicado que es consciente de que posee una posición que le sirve para llegar a muchas personas, lo que le empuja a alzar la voz ante este tipo de comentarios: “A mí me da igual, pero sé que si un niño que está empezando a hacer natación artística recibe comentarios así le van a afectar. Y yo no no quiero eso”.

"Encima detrás de estos comentarios hay gente que es mayor y que seguro que no tiene hijos, porque no sabe lo que sería esto para sus hijos", ha apuntado, y ha añadido un consejo: “No le deis bola a estos mensajes porque lo único que buscan es atención, cosa que no tienen".

"Todo esto me parece absurdo, porque a mí no me importa, pero el día que estos comentarios le afecten a alguien y le repercutan en su decisión sí que me va a importar y no me voy a quedar callado", ha insistido González.

Por su parte, los usuarios de TikTok han aplaudido la actitud del deportista, alabándole en los comentarios del vídeo, que ya ha recibido más de 170.000 reproducciones y 17.500 'me gusta'.

“Eres historia de España en deporte, ellos no son nada… sigue abriendo camino, serás el ejemplo de muchos, serán libres gracias a ti" o "Luego hay que escuchar que ya está todo conseguido, qué tal empezar por RESPETO????", han sido algunos de los comentarios más aplaudidos.