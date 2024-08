El cómico Juan Dávila da una sonada respuesta a quien dice que ya no se pueden hacer chistes de gays

El cómico Juan Dávila ha dado una respuesta que se está comentado de forma masiva a todos aquellos que aseguran que ahora "ya no se pueden hacer chistes de gays y de enanos".

En una entrevista en ABC, el humorista ha señalado: "Yo digo: 'Sí, sí se pueden hacer, lo que pasa es que el lugar desde el que yo los hago es desde la inclusión'. Es decir, el gay está dentro del juego, y el enano está dentro del juego y el discapacitado está dentro".

"No nos vamos a reír todos de él y le excluimos. Me han dicho que hacía chistes de los 90. Y, sí, son de los 90 si le excluyes y el tío está puteado en una esquina y el resto riéndose de él. Eso es otra historia. Aquí los chistes son desde la inclusión. Por eso viene cada vez más gente con enfermedades, porque se sienten partícipes y, si no, no se sentirían tan bien", ha asegurado.

En esa misma entrevista, se refieren a una polémica en la que se vio envuelto Dávila en un show en el que los hermanos Williams estaban invitados en el escenario. Le criticaron duramente en las redes sociales por cómo imitaba el acento africano, aunque los dos futbolistas se rieron.

Dávila señala: "Si estoy en un bar y viene un senegalés a venderme un CD y empiezo a imitarle con mis amigos, pues, evidentemente ¿qué coño estás haciendo? Ese tío está currando".

"Es como cuando antiguamente en la corte el bufón se permitía hacer eso, cuando estaba en el espectáculo, al rey. El contexto es fundamental, y aquí es claramente lúdico, de risa, un show de pecar, vienes a eso…. La gente lo ve como si se lo dijese a alguien por la calle o como si voy en el autobús y me meto con uno. Hombre, ¿qué coño? Estamos en un juego totalmente", reflexiona.

"Cuando hice la pretemporada jugando a fútbol en México, todos los mexicanos se metían conmigo de cachondeo: 'Joder, macho, gallego, macho', y me imitaban así. Y nos reíamos en el ambiente de risa. No quiere decir que fueran racistas", apunta