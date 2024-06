El 'Daily Mail' lanza un aviso sobre España a los que piensen venir: lo pintan apocalíptico  

El Daily Mail, uno de los periódicos más leídos de Reino Unido, ha lanzando un aviso, con tintes casi apocalípticos, a los turistas que vayan a venir en los próximos días a España.

Después del episodio de fuertes lluvias que desataron el caos en Mallorca, provocando incluso inundaciones en el aeropuerto de Palma, y de inundaciones también en Alicante, el rotativo inglés ha publicado un artículo en el que asegura, haciendo un juego de palabras, "The rain in Spain does not go down the drain!", que sería algo así como decir que "la lluvia en España no se va por el desagüe".

"Las inundaciones azotan la región de la Costa Blanca, popular entre los turistas, con corrientes de agua arrastrando coches por las calles... mientras los británicos se preparan para volar por vacaciones", dice el Daily Mail.

"Los turistas británicos que esperaban dejar atrás la lluvia y dirigirse a España se han topado con aguaceros torrenciales, granizo, fuertes vientos e inundaciones repentinas". se lee en el artículo.

"Han caído granizos en algunas partes de la Comunidad Valenciana, que incluye las provincias de Alicante y Valencia", se explica en el texto, que subraya que en Murcia "se vieron coches y contenedores 'nadando' por calles que parecían más bien ríos".

"La región más afectada ha sido la zona del Levante oriental de España, que incluye Valencia, Benidorm, Alicante y Murcia, una zona popular para los turistas británicos", insiste el Daily Mail, que reitera que "las tormentas llegan en un momento en el que muchos británicos se van de vacaciones para escapar de lo que hasta ahora ha sido una primavera decepcionante".

"El clima británico será preferible al que se verá en la Costa Blanca y otras regiones a lo largo de la costa mediterránea oriental de España esta semana", asegura el periódico