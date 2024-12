El día en el que el mundo del freestyle levantó las manos... pero para llevárselas a la cabeza

18:30 horas. En Avenida de Felipe II miles de personas rodeaban el WiZink Center para formar cola una hora antes de la apertura de puertas. Fueron cinco años de espera para que España acogiera, una vez más, la final Internacional de la Red Bull Batalla de Gallos, la mayor competición de 'freestyle' de la historia. Nadie engañaba: los espectadores tenían los nervios a flor de piel como si fuesen ellos los que debían coger el micrófono y representar a España ante el mundo.

Hasta la propia sala de prensa rezumaba unas ganas tremendas de escuchar el Tres, dos, uno... ¡Tiempo! y que los gallos comenzaran a improvisar encima del que posiblemente fue uno de los mejores escenarios de la historia del circuito, porque todos allí sabían lo que podía pasar esa tarde. Las probabilidades de que los representantes españoles se alzaran con el cinturón eran muy altas, con Chuty como posible bicampeón o Gazir como nuevo campeón de la nueva generación dando un golpe sobre la mesa.

No se cumplió una posibilidad, sino las dos a la vez. Nadie podría esperar que el final fuese el que sucedió: el mayor escándalo de la historia del 'freestyle' manchó una de las mejores finales internacionales y tiró por los suelos el trabajo de no solo los raperos, sino de todos los empleados que hicieron posible ese día. Ambos españoles llegaron hasta la final y, tras tres rondas que hicieron saltar al público por los grandes patrones de rimas que presentaron, el jurado proclamó campeón a Chuty, dejando a Gazir con la miel en los labios.

Poco después, en prensa, nos dimos cuenta de que algo extraño había pasado. Un vídeo clave dejó ver que uno de los jurados, el rapero Dozer, votó réplica y, al ver que era Chuty el campeón, cambió de parecer y levantó su cartelón. Todos estaban realmente confundidos porque, teniendo en cuenta su primer gesto, la votación quedaba así: 2 Chuty, 1 Gazir y 2 réplicas, por lo que el resultado daba RÉPLICA y el ganador se debía decidir en una nueva ronda extra. Ya era demasiado tarde. La resolución de Red Bull fue proclamar campeones internacionales a los dos. Pero antes de dar la pincelada final y conocer la versión de los afectados, desgranemos cómo fue el campeonato en Madrid.

Teorema, de la ilusión a la decepción de la noche

El rapero Teorema representaba, junto a El Menor, a toda una comunidad de Chile. Era una de las mayores ilusiones del torneo, pero por una decepcionante muestra de nivel acabó siendo eliminado por un gran y sorprendente Valles-T en octavos de final. Poco tardó Teo en dar su versión en redes sociales y aceptar que no demostró lo que se esperaba de él, mostrando un señorío impecable: "No, no lo hice bien, no me van a convencer de lo contrario. Mi nivel fue mediocre y mi participación la peor que he tenido en mucho tiempo. Soy capaz de mucho más y no me voy a cansar hasta demostrarlo".

El peruano Katacrist eliminó a Fat-N, que hasta entonces era el vigente subcampeón. El argentino Stuart, que participaba por primera vez en la Internacional, aunque no lo pareciera, pasó por encima de Aldahir para llegar a Cuartos de Final. No hubo suerte para el 'villano' Chang, Mecha, Adonysx y Potencia, que fueron eliminados respectivamente por El Menor, Gazir y Exe y Airon.

Chuty se enfrentó a Rapder y al público del WiZink se le cortó la respiración al término de las dos primeras rondas tras el gran nivel del rapero mexicano, que llevó a una réplica al de Vallecas.

El Menor y Exe, qué futuro les espera

El Menor y Exe representaron a Chile respectivamente y fueron las grandes novedades y sorpresas de la noche, especialmente Exe, aunque se quedó a las puertas de entrar directamente en los participantes de la Internacional del año que viene. Se enfrentaron ambos por el tercer y cuarto puesto, siendo El Menor el que se alzaría con la victoria y clasificando directamente.

Aunque Exe rozara con los dedos el tercer puesto, quedó presente en el WiZink como una de las promesas y sorpresas del año. Participar por primera vez en un mundial de Red Bull y llegar al cuarto puesto no es moco de pavo. Exe se marchará de Madrid sabiendo que el público recordará su nombre y que Argentina estará orgullosa de haber sido bien representada.

Chuty en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos celebrada en el WiZink Center de Madrid. Aldara Zarraoa/WireImage (Getty)

Chuty, el mejor 'freestylero' que se ha parido: peligra su FUTURO

No es un engreído, ni un presumido, ni un crecido, ni un maldito malnacido, pero hay algo que no se puede negar de Chuty, es el mejor freestylero que se ha parido. Una frase sacada de la posiblemente rima más famosa de su histórico rival Aczino que encharca todavía más la rivalidad entre ambos: un debate que no tiene fin. Ya lo dijo Chuty a este medio: "Gane o pierda, la gente que piensa que soy el mejor, lo seguirá pensando".

Chuty ha llegado a la final dando el 100% de su esfuerzo y talento, ganando a Katacrist en Cuartos de Final y a El Menor en semifinales. El error de la votación final, sea ya de los hosts o de Dozer, ha manchado, y mucho, su imagen y su carrera, viéndose afectado personalmente y poniendo en peligro sus futuras participaciones en eventos.

Ha sido un auténtico batacazo levantar el cinturón y enterarte horas después que hubo un error en la intención del voto del jurado. Finalmente, ha sacado un comunicado junto a su equipo anunciando que se tomará unos días y se pensará si participar en eventos lo que queda de año:

"Nada más bajar del escenario, me llevan a un camerino junto con mi equipo para una reunión en la que los dirigentes de Red Bull nos informan que, tras revisar las imágenes, soy el vencedor, ya que se levantaron tres carteles a mi favor. A las cinco de la mañana, nos vuelven a citar para otra reunión en la que cambian completamente la versión de lo ocurrido. Propongo la posibilidad de repetir toda la final internacional con los 16 competidores en el WiZink Center o que el torneo fuese declarado nulo, pero ambas opciones fueron rechadas". Aquí el comunicado completo:

Gazir renuncia al título, pero ganará todos los mundiales que él quiera

El asturiano es uno de los gallos más queridos de España. Era su día y él lo sabía. Su nivel no ha dejado de ser perfecto, respondiendo a cada patrón que le lanza el rival. No importa quién se le ponga por delante, por eso derrotó en Octavos a Mecha, en Cuartos a Valles-T y en Semifinales a Exe, donde más difícil lo tuvo por el gran nivvel que demostró el argentino.

Ya solo le quedaba la final contra su gran némesis: Chuty. Venía de perder en la Freestyle Master Series (FMS) contra él y tenía en sus manos la revancha. Es difícil digerir el vídeo en el que se ve la reacción de Gazir al ver que no consiguió su sueño de alzarse como campeón mundial de Red Bull, pero peor fue que pasara la polémica y que le proclamaran a él también campeón.

Su comunicado, al igual que el de Chuty, demostró por qué todo el mundo le respeta. Decidió RECHAZAR el cinturón porque quiere serlo en el escenario y de manera justa. "No puedo permitirme cumplirlo de esta manera y que no sea una victoria con mi mano levantada en el centro de un estadio y con la gente que me apoya presente para vivirlo conmigo. Por ende, rechazo el título de campeón mundial", explicó en el comunicado, que se puede leer completo: