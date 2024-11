El discurso de un profesor por los trabajos de sus alumnos levanta ampollas: muchos lo llaman humillación

El usuario de TikTok @Jesusgalvan93 ha publicado un vídeo en el que enseña el discurso de un profesor de arquitectura a sus alumnos y los usuarios se han dividido en dos bandos, los que creen que se ha pasado y los ha humillado y, por otro lado, los que lo ven como una lección oportuna.

"¿A vosotros os parece que con esto podéis hacer una maestría en Europa para trabajar? Quedaos aquí sirviendo café, muchachos, el que piense hacer maestría en Barcelona con esto le expulsan", ha expresado el profesor al principio del vídeo, que ha acumulado más de cinco millones de visitas.

Ante los 20 suspensos, siguió hablando con enfado: "No podemos estar tranquilos los profesores de esta facultad. Hay muchos que están tranquilos, y no podéis estarlo, ¿alguien me puede decir que tiene de bueno este?".

El vídeo ha arrasado y ha cosechado casi 10.000 comentarios con opiniones de todo tipo: "Que te traten así después de ponerle todo tu esfuerzo, dedicación, horas de trabajo... Uno le pone el corazón a los proyectos en arquitectura... No saben lo que desmotivan y te rompen cuando te tratan así".