Esto es lo que se gastan tres amigos durante un día en la Feria de Abril de Sevilla

Tres amigos y creadores de contenido, Rodri, Hernán y Ferro han subido a su cuenta conjunta de TikTok @4dcuatroo cuánto dinero se han gastado en una tarde y una noche en la Feria de Abril de Sevilla.

"Esto es un cuánto nos dejamos una tarde y una noche en la Feria de Abril", han comenzado diciendo al inicio del vídeo los creadores de contenido a su llegada a la Feria de Abril.

"Primera jarra de rebujito"; "Tercera jarra de rebujito"; "Cuarta jarra"; "Otra más", iban diciendo los influencers cada vez que iban enseñando la nueva jarra de esta tradicional bebida andaluza que se habían pedido.

En total los amigos se ha pedido siete jarras de rebujito, lo que les ha costado 50 euros entre los tres, algo que ha dejado boquiabiertos a los usuarios de la red social, a quienes les ha parecido un precio baratísimo.

"50€, 7 jarras. Te las habran echado con el agua de la selva encantada porque en una caseta eso es imposible"; "Dónde veis las jarras a ese precio, si de 10 no bajan, si tienes suerte"; "13 euros la jarra, ¿a siete? ¡Eso no existe!", "¿7 jarras? ¿Solo? ¡Y 50€! Que me digan dónde", han comentado algunos internautas.

Además, los tres amigos también se han gastado dos euros en tiritas; 63 euros en nueve copas, tres por persona; 20 euros en juegos de la Feria como el saco de boxeo o el barco vikingo; 10 euros en churros y tres euros en el metro de vuelta a casa. Un total de 158 euros.

"¿¿¿158 euros entre los 3??? La madre que me pario, el año pasado solo el viernes nos dejamos entre seis colegas más de 1.500 euros"; "Eso lo gasta mi novia ella sola en una tarde jajajaja"; "Chicos me voy a tener que ir con vosotros jajaja, yo de los 200 euros no bajo"; "¡Vaya día barato de feria! Y encima entre varios. Yo con 150€ para mí solo no llego yo ni a media jornada", han comentado algunos usuarios.