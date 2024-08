El doctor Cavadas no tiene reparos en decir abiertamente lo que piensa de Amancio Ortega

El doctor Pedro Cavadas, uno de los cirujanos más reputados del mundo, ha concedido una entrevista al diario El Mundo donde ha hablado, entre otras cosas, de la labor sanitaria que desempeña el fundador de Zara con sus donaciones.

Sobre de dónde saca la financiación para abordar las operaciones de su fundación ha afirmado que de su trabajo aunque también cuenta con "aportaciones bienintencionadas de gente que son muy bienvenidas" aunque remarca que "el grueso de las aportaciones son de mi trabajo".

Y añade: "Por eso el volumen de pacientes y de cirugías que hago en Tanzania es limitado. Yo no puedo ser el Ministerio de Sanidad de Tanzania". La periodista le ha preguntado directamente si aceptaría una donación de Amancio Ortega y él ha respondido contando lo que opina de él.

"No le conozco, pero me parece una persona injustísimamente cuestionada por gente que no tiene ninguna autoridad para hablar. En general, las empresas grandes empiezan sin subvenciones trabajando 23 horas al día durante ocho días a la semana. Criticarle por donar máquinas es un rebuzno de un calibre monumental. Y que me perdonen los burros porque les tengo mucho respeto", ha dicho Cavadas en su tono habitual.

Se refiere el doctor a las críticas que ha recibido Ortega por parte de algunos sectores de la izquierda política, sobre todo desde Podemos, dirigidas al fundador de Inditex al que llegaron a llamar "evasor fiscal".

En 2021 la formación morada cargó contra la donación de la Fundación Amancio Ortega al Ministerio de Sanidad por valor de 280 millones de euros para comprar equipos de tratamiento contra el cáncer, y calificaron la iniciativa como "campaña de publicidad" del empresario gallego.