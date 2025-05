Una estadounidense flipa con lo que ha visto en Barcelona: "Tiene que ser habitual porque yo era la única asombrada"

Los choques culturales cuando se viaja a otro país son muy llamativos y suelen ayudar a abrir la mente y conocer nuevas realidades. Lo demuestran a diario muchos extranjeros que vienen a España, que comparten en TikTok su asombro por cosas que para los españoles son de lo más habituales.

El último ejemplo de ello lo ha dado @kristainspain, estadounidense, que ha expresado su admiración por algo que ha visto en una calle de Barcelona: cómo una empresa hacía una mudanza bajando muebles y otros enseres con una grúa a través de una ventana de un piso.

"Cómo trasladan muebles en España", ha escrito junto a un vídeo. Luego, ha explicado: "Esto es claramente una práctica común aquí porque yo era la única que estaba asombrada".

En las reacciones, una persona resume el sentir de muchos otros al ver ese vídeo: "Yo sí que me quedo asombrada de las cosas que les asombran".

Otros usuarios aseguran que este sistema no es, ni mucho menos, exclusivo de España: "Creo que este sistema es común en todas las ciudades desarrolladas; lo he visto en Nueva York. Es cierto que en ciudades del tercer mundo como México o Latinoamérica he visto que usan cuerdas para transportarlo".

"Si tú barrio es de casas de una planta con puertas de tres metros, pues es una máquina rara, para pisos con escaleras en las que no entras ni con las bolsas de la compra, son máquinas comunes", expone otro.