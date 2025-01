El emocionante regalo que le han hecho varios alcaldes a un médico rural de la sierra de Gredos

El médico de familia de varios pueblos en la sierra de Gredos Andoni Mendoza ha emocionado en su perfil de X al enseñar el regalo que le han hecho desde estos municipios para agradecer la labor que ha hecho durante todos los años en los que ha estado trabajando en la zona.

"Yo era el médico de un valle y sus 23 pueblecitos en las cumbres de eternidad de la sierra de Gredos. He decidido cerrar esta etapa profesional, no sin dolor ni emociones intensas. No me iré lejos Me llevo en el alma el recuerdo del cariño y reconocimiento de tantos corazones", ha escrito el sanitario.

Además, Mendoza ha compartido la imagen de la placa que le han regalado y el mensaje que le han querido dejar los alcaldes de los municipios de Puerto Castilla, Gil García, Solana de Ávila, La Carrera y Umbrias en representación de sus ya antiguos pacientes,

"Alcaldes del Aravalle para el doctor Andoni Mendoza. En agradecimiento a la magnífica labor realizada en estos municipios. Por tu esfuerzo, tu profesionalidad, amabilidad y cercanía", comienza diciendo la inscripción.

La misma termina con los alcaldes deseándole "la mayor de las suertes" en su nueva aventura y recordándole que en estos municipios siempre tendrá a gente que le aprecia: "Que sepas donde dejas grandes amigos, gentes humildes, pero de gran corazón. Te echaremos mucho de menos".

Su tuit ha tenido un gran alcance en X y en cuestión de horas ha sido visto un total de 100.000 veces. Además, también ha recibido más de 2.000 me gusta y 300 comentarios.