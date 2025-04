Una camarera pide a los clientes que dejen de hacer de una vez esto en los bares: es una costumbre de muchos

La usuaria de TikTok @patricia_naiala, que trabaja en una farmacia pero los sábados es camarera en un bar, ha pedido a los clientes de la hostelería que dejen de tener un comportamiento que es muy habitual.

En una publicación en esa red social, la trabajadora admite "hay momentos puntuales" en los que odia trabajar en el bar.

"Cosas que llevo mal de trabajar en un bar. Las maneras en las que te llaman ciertas personas: '¡Eh! 'Chsss chs'. ¿Yo qué soy ahora? ¿Un perro? Dan ganas de decir, pero te tienes que callar la boca. O te dicen: 'Eh, eh tú, tú, oiga, oiga", se lamenta.

"¿Pero a quién está llamando?¿Me está llamando a mí? Y cuando llegas a la mesa y les dices: '¿Me estaba llamando?' Dicen: 'Sí, sí, es que era por si no me habías escuchado", relata.

Dice que también lleva muy mal que la gente no soporte que haya que esperar: "Somos seres humanos, cuando se da de comer a personas muchas veces la comida no está preparada, no viene en tupper, envasada, hay que calentarla, ponerla en el plato, servirla".

"Si te entran 60 personas a comer a la vez tienes que esperar un poquito. Hay personas que esperar lo llevan mal. Pero, mira, tienes que esperar en el súper, en la farmacia, en la tienda de ropa, en el ultramarinos, en todos sitios, en el médico. ¿Pero en qué país vivimos? ¿No podemos esperar en un bar? ¿Vas a comer por ahí y entras luego a comer el domingo cuando vienes de gala?", se pregunta.

"Tenías mesa a las 14.30 y son las 15.00 y quieres que te atiendan. Pues a ver entrado a las 14.30, cuando tenías mesa. Realmente muchas veces me pongo a pensar y no entiendo por qué ser el humano, no digo todos, no se ha extinguido ya", reflexiona.