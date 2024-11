El gesto que tuvieron con una española en Tailandia que le salvó de un buen aprieto

La creadora de contenido Lucía Muzo (@soyluciamuzo) se encuentra actualmente en Tailandia desde hace bastantes meses y en un día, como cualquier otro, necesitaba hacer fotocopias al pasaporte para un importante trámite.

¿El problema? Que no había ninguna papelería en toda la zona. Esa ha sido la razón por la que preguntó por varios establecimientos hasta que en uno de ellos, que se encargaba de establecer el cambio de moneda, obró de una manera que es para aplaudir.

"Flipad en colores con la gente de Tailandia, tenía que hacer unas fotocopias, llevo dando vueltas por 100.000 lados y aquí no hay papelerías, he preguntado en un Exchange dónde las puedo hacer", ha relatado en primera instancia @soyluciamuzo.

La empleada le respondió que aquí no podía hacer las copias, pero lo que sí hizo es cerrar su propia tienda, arrancar la moto, y la llevó hasta un local y ella misma le hizo las fotocopias. "Se lo voy a pagar, pero en ningún momento me ha preguntado por el dinero", ha señalado Lucía.

"Lo he hecho porque me ha dado completamente la gana, la amabilidad llega hasta que ha cerrado su puesto de trabajo para ayudarme", ha rematado. El vídeo ha alcanzado más de 1.000 'me gusta' y decenas de comentarios con muchas opiniones muy parecidas acerca de los habitantes de Tailandia: "Cada día tengo más ganas de volver".