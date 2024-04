El mail que ha recibido de un compañero de clase de 70 años arrasa: más de 6.000 'me gusta' y subiendo

La vida en X, anteriormente Twitter, no siempre es amable. La red social de Elon Musk se ha convertido, casi siempre, en un lugar hostil en el que personas de todo tipo, muchas de ellas escondidas bajo pseudónimo, se pelean o se dedican a insultar a los demás.

Por eso, historias como el de @kindagalins devuelven un poco la fe en la humanidad al contar en X lo que le ha pasado con un compañero de clase que tiene 70 años. Además, ha arrasado con más de 6.000 'me gusta' y subiendo.

"Comparto asignatura con un abuelo que fue de viaje un mes a la Patagonia, le dije que le pasaría los apuntes y hoy que no he ido yo me los ha pasado él", ha escrito en catalán la estudiante de Humanidades.

Y el mail es una maravilla que dice, también en catalán: "Hola, como he visto que no estabas te envío los apuntes. Saludos, Jaume". "Me muero", "tenemos ganador del abuelo del año", "el mejor", "qué mono" y "me ha alegrado el día" son algunos de los cientos de comentarios que ha recibido.