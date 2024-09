El médico le da una receta a una española en EEUU y lo que le pasa luego es para tomar nota

La usuaria de TikTok @keltsearroyo, española que vive en Estados Unidos, ha explicado qué le ha ocurrido en aquel país después de que un médico le recetase un medicamento y ha provocado que muchas personas hayan celebrado la sanidad pública de España.

"Primera vez recogiendo medicinas en Estados Unidos. Es la primera vez que me recetan algo. Es un poco diferente a España, no tengo una tarjeta médica con la que voy a poder ir a cualquier farmacia y me lo dan", empieza explicando.

"He preguntado cuál era mi farmacia, no tengo farmacia. Así que elegí una que está cerca de mi apartamento y me han dicho que llaman, les dije la combinación de medicinas y luego yo voy y me lo entregan", señala antes de subrayar algo importante e impensable en España: "No todas las farmacias trabajan con tu seguro médico y puedes tener que pagar de más".

La mujer explica luego que ya ha recogido sus medicinas y que solo le han pedido la fecha de nacimiento y el nombre: "Tenían un bote preparado con mi nombre, el nombre mi doctor...".

También destaca un detalle chocante: "El papelito que suele venir en los medicamentos explicándote efectos secundarios, cómo se usa etc... eso aquí no existe. Viene como muy muy pequeñito aquí en dos líneas pero no existe".

"Me han costado unos 16 dólares y gracias a mi seguro me he ahorrado 15,97, este paquete de 60 pastillas costaba 31,99", señala. Y eso es precisamente lo que más reacciones ha provocado entre los españoles.

"Qué diferente y qué caro. También me llama la atención que no den prospecto. Mejórate pronto. 😘😘❤️🌹", dice una persona. Otra reclama: "Casi 2€ por pastilla! 🙄no sabemos lo que tenemos! cuidémoslo! Pero sobre todo, defendámoslo!".

En el mismo sentido, otra usuaria hace un llamamiento: "Tenemos una sanidad en España de las mejores, el mayor tesoro que tenemos qué cuidar y luchar por ella".