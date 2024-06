El mensaje de Ana Morgade a los que dicen que tener un perro es lo mismo que tener un hijo

La cómica Ana Morgade ha dedicado parte de su sección en Mañana Más, en RTVE, a hablar de las personas que comparan a las mascotas con los hijos. Ha dicho la actriz que hace unos días acudió a un parque para perros y que allí un argentino "flipado" dijo que "la gente no tiene hijos y después tiene perros y no se da cuenta de que es lo mismo".

"Eso dijo el osado", ha apostillado Morgade. "Para esta persona flipada y todas las personas que piensan que tener un perro es tener un niño, la respuesta es no. Por si te sale en el Trivial", ha añadido.

Ha comentado la cómica que, por ejemplo, el perro puede ir a lo largo de su vida al médico lo mismo que un bebé en un mes: "No tienes que vestir al perro a diario, no tienes que bañarlo, no tienes que cocinarle, no tienes que pensar qué va a comer porque te lo soluciona Purina".

Tampoco "tienes que gestionar berrinches" ya que el perro siempre se alegra de verte: "No tienes que negociar. Es aquí se sale, aquí se duerme, aquí se caga... es un amigo borracho, dice sí a todo".

Por último ha comentado en tono de humor que al perro lo puedes dejar seis horas en casa "y no vienen los servicios sociales a buscártelo": "Así que no, perro y niño no es lo mismo".