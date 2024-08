El mensaje que han dejado en el grupo de WhatsApp de la universidad no lo esperaba ni él ni nadie

Empieza septiembre y con ello la época de volver a las rutinas. Los estudiantes retoman las clases y los grupos de WhatsApp de las universidades retoman su actividad o inician una nueva.

Un usuario de x (antes Twitter) ha mostrado el mensaje que alguien ha compartido en el grupo que tiene con otros compañeros de clase de SICUE, es decir, los que han cambiado de universidad y se han ido a otra comunidad autónoma para estudiar.

Para mostrar el mensaje ha dejado una broma que le ha salido redonda: "A ver si este año soy mas sociable y me apunto a los planes que hagan los de la sicue. Los planes de los de la sicue".

Y qué dicen: "Oye quizá es muy loco y no pinta nada, pero hacer un grupo de gente que vaya a misa y tal para ir juntos no estaría mal". Cabe destacar que estos alumnos van a estudiar en Sevilla.

La publicación en cuestión lleva más de 7.000 'me gusta' en pocas horas y un alcance de más de 230.000 personas. Ante el revuelo causado ha añadido en otro mensaje: "Disclaimer que hay mucha gente aquí, por mi perfecto que la gente vaya a misa no me meto con nadie solo me hizo risa el choque porque no es un plan típico para mí besos".