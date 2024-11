El mensaje de Jordi Cruz sobre los bulos de la DANA para leer una y otra vez

La cifra de las víctimas mortales por la DANA ya ascienden hasta las 211. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que enviará 10.000 efectivos más a la Comunidad Valenciana -5.000 militares y otros tantos policías y guardias civiles-.

Este sábado, además, miles de personas han acudido a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para subir a un autobús que les lleve a las zonas más afectadas por la DANA y ayudar en las labores de limpieza. Según el presidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, la cifra de voluntarios registrados asciende a 100.000 y han salido muchos de ellos esta mañana en 50 autobuses para desplazarse a distintos pueblos.

En este contexto, Jordi Cruz, presentador del popular programa de los 90 Art Attack, ha protagonizado uno de los mensajes del día en las redes sociales sobre los bulos que han ido surgiendo en lo que el presidente del Gobierno ha calificado como "el mayor desastre natural de la historia reciente" de España

"Los que están utilizando la desgracia y el dolor para seguir esparciendo odio con bulos y desinformación no tienen alma ni empatia. Me parece imposible que no quepa un mínimo de sentido común en vuestra mente como para dejar el conflicto a un lado y os pongáis en el mismo bando", ha escrito en la red social X.

"Y ese bando no debería tener color político. Solo solidaridad, remar hacia el mismo sentido y hacer todo lo posible e imposible para ayudar al pueblo a salir de esta pesadilla lo antes posible", ha agregado.