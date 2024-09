El mensaje de un mexicanoalemán habla así de la sanidad española 

El joven usuario de TikTok @helmut_barroso, un mexicanoalemán que vive en España, ha colgado un vídeo en su perfil de esta red social en el que ha elogiado el sistema sanitario español y ha destacado la importancia de tener una sanidad pública.

"Estoy saliendo de la farmacia, tengo una enfermedad crónica y necesito tomar varios medicamentos. Estoy en España, pago la seguridad social y debo decir que una de las maravillas de aquí de España", asegura.

"Soy mitad mexicano y mitad alemán y he tenido la experiencia del sistema médico de ambos países y les puedo decir que el de España es el mejor. Te atienden muy rápido y con la tarjeta de la seguridad social te hacen mucho descuento", prosigue.

Cuenta su caso personal: "Por este medicamento que acabo de comprar este he pagado 25 céntimos, mientras que en Alemania no lo consigues nunca por ese precio y en México mucho menos".

"Tengo mucho respeto y amor por el sistema sanitario, los médicos y los enfermeros. Me han atendido fenomenal tanto en Marbella como en Sevilla. Para todos aquellos que se quejan, he visto diferentes médicos y sistemas de varios países y he tenido muy buena experiencia. Realmente esto va para ellos, muchas gracias", ha rematado.