El objeto que han dejado unos clientes 'abandonado' en un restaurante es una absoluta vergüenza

El usuario de TikTok @garcinelly ha provocado el debate en esa red social tras mostrar en imágenes lo que unos clientes dejaron 'abandonado' en el restaurante en el que trabaja.

En su publicación muestra una mesa completamente llena de objetos y dice: "Esto es de las cosas que molestan de la cultura de España. No recogen la mesa".

Pero lo verdaderamente indignante es lo que se ve tirado en uno de los bancos: "Dejan hasta pañales cagados ahí. ¡Dios mío!".

"Hay que limpiar la mesa, te toma un minuto, hay que tener empatía", remata.

La publicación ha generado la indignación por el pañal, pero también ha dado lugar al debate sobre si los clientes deben o no recoger las mesas.

"Yo soy camarera y a mí no me recogen la mesa forma parte de mi trabajo.. si quieres la recoges y si no no.. pues en McDonald's igual", dice una usuaria. Otro apunta: "¿Y para que están los trabajadores? Solo falta que nos hagamos la comida, yo trabajo en un supermercado y nadie viene a hacer mi trabajo".

Y uno más: "Lo del pañal vale, el resto estás equivocado. En cualquier cafetería te sirven y te recogen".