El popular camionero Basilio Aragón se corona al señalar esto sobre los derechos laborales

El camionero Basilio Aragón, muy popular en las redes sociales como @bulldog_punk, está teniendo gran repercusión en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, al citar una noticia de Antena 3 que habla sobre la ambición laboral en los jóvenes.

"Ahora a exigir tus derechos laborales le llaman "tendencia"", ha tuiteado el camionero en tono crítico, justo antes de adjuntar una captura de la mencionada noticia, en la que se puede leer un llamativo titular.

"Quiero hacer mis ocho horas de trabajo e irme a mi casa tranquila": La generación que dejó de vivir para trabajar", se puede leer en la imagen, en la que además se añade una explicación de lo que definen como nueva "tendencia".

"Se llama "quiet ambition" o ambición silenciosa y es una tendencia a la que cada vez se suman más jóvenes", ha publicado como subtítulo la web de noticias de la cadena de televisión.

La tajante respuesta del tuitero no ha pasado desapercibida para la comunidad tuitera, consiguiendo 1,1 millones de visualizaciones y 57.000 visualizaciones en tan sólo 24 horas.

Asimismo, en la sección de comentarios otros tuiteros se han unido a su crítica: "Al mismo tiempo que al realquiler de habitación compartida le llaman "coliving" y a rebuscar comida por los contenedores "friganismo"...".

"¿Trabajas 8 horas? "No quieres crecer". ¿Trabajas más? "No te vamos a pagar por todo". ¿Cobras poco? "Es que no vales más". ¿Te quedas en esa empresa? "Es que te conformas con poco". ¿Te vas de la empresa? "Hay poca lealtad por parte de los trabajadores". Siempre culpando al empleado", ha señalado otro tuitero.