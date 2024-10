El póster que pone en la pared de su habitación termina creando una nueva necesidad

Cada vez es más habitual ver un póster o cartel muy detallado o trabajado para tener un toque especial, pero muchas veces en lo simple está la perfección. Así es como los usuarios han definido al póster que se ha comprado la usuaria de TikTok @yourfunnyframe.

"Os voy a enseñar lo mejor que me he comprado en vida", ha advertido al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento (en menos de 24 horas) más de 300.000 visualizaciones y 37.000 'me gusta' (y subiendo).

El que ha enseñado en esta publicación es un póster muy realista de Calamardo, el popular calamar de la serie animada Bob Esponja, asomado a una ventana. De esta forma da la sensación de que la ventana es real y que se está asomando a la habitación.

"Se ve tan realista, encima me hace sentirme juzga por haberme echado la siesta", ha matizado con un tono de humor. "Me has creado una necesidad", han respondido en los comentarios de forma reiterada.

No ha sido el único que se ha comprado, pues también ha adquirido el del protagonista principal de la misma serie, Bob Esponja, asomándose con asombro por una ventana, presumiblemente la del Crustáceo Crujiente, el restaurante en el que trabaja.