El PP dice que ellos no echan al que discrepa y Rufián responde con una sola foto (pero qué foto)

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, está llevándose una lluvia de 'me gusta' en Twitter gracias a la réplica que ha dado a unas palabras de Elías Bendodo, 'número tres' del PP.

Ha ocurrido después de que el diputado del PP Borja Semper hiciese parte de sus intervenciones en el Congreso en euskera sólo un día después de que él mismo asegurase que no usaría las lenguas cooficiales en el Congreso. "No vamos a hacer el canelo", afirmó.

En medio de la polémica por ello, Bendodo ha justificado que "Sémper, con buen criterio, lo que planteó es que en el Congreso ya se pueden hablar esas lenguas, en momentos puntuales, traduciéndolo por cortesía".

Y sobre las críticas ha zanjado: "La realidad es como la he explicado. Pretendíamos hacer ver que esto se podía hacer. Mi partido no es monolítico, al que discrepa no le echamos".

Rufián ha recogido esas últimas palabras en Twitter y ha respondido simplemente con una foto: la del exlíder del PP Pablo Casado. Y en menos de una hora ese mensaje superaba ampliamente los 4.500 'me gusta'.