El producto que compró en Bali y que no duda en destacar para cuando le duele la cabeza

La creadora de contenido Nuria Navarro, una joven que se encuentra en TikTok, ha dado dos consejos para cuando alguien vaya de viaje o se encuentre malo con dolores de cabeza o náuseas.

"Cosas que os van a salvar la vida", comienza diciendo, mientras muestra un bote de un producto conocido como Tiger Balm que compró en Bali, pero que se puede adquirir en otros comercios en España.

"Es increíble para curar las náuseas, dolor de cabeza, etc. Te lo pones en la sien y es increíble. Huele fuerte, pero me echo un poco en la cabeza cuando me duele y a los 30 minutos estoy bien", asegura.

Sobre el segundo producto que destaca es un tubo lleno de pastillas de carbón activo: "Es para cuando te vas de viaje, te sienta algo fatal y tienes que ir mucho al baño. Esto te regula bien, no son una bomba con las pastillas, cuatro de estas al día y estupendo".