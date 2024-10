En Alemania se está montando revuelo por estas fotos de Juan Urdangarin: sacan varias conclusiones

Juan Urdangarin, discreto hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, está dando mucho de qué hablar en Alemania después de que la prensa de ese país se haya fijado en él tras su presencia hace unos días en la boda de Teodora de Grecia.

En concreto, la popular revista Bunte destaca el gesto serio que tenía el nieto de Juan Carlos I en esas fotos y se pregunta qué le ocurre. A partir de ahí, saca algunas conclusiones que el entorno del joven ya desmintió hace varias semanas a la revista Hola.

Por ejemplo, la publicación dice que el hijo mayor de la infanta Cristina "vive una vida recluida fuera de España por una buena razón". "Según los rumores, ahora vuelve a vivir en palacio después de una separación que preocupa a su madre", dice.

Bunte subraya que "se sabe poco sobre este joven de 25 años que rara vez hace apariciones públicas" más allá de que que, "en lugar de estudiar en España, se mudó a Gran Bretaña después de graduarse de la escuela secundaria": "Allí estudió relaciones internacionales en Essex, tras lo cual se atrevió a trasladarse a la capital, Londres, donde compartió apartamento con un amigo".

Luego, la revista pone el foco en las fotos de la boda en Grecia y subraya: "Lo que llama la atención es su mirada seria". "En la mayoría de las pocas fotografías que existen de él se puede ver al hijo mayor de la infanta Cristina con una mirada seria, casi preocupada. Esto puede deberse a varias razones. Por un lado, puede ser que su difícil pasado familiar siempre se refleje en su mirada", dice la revista.

"Cuando a Juan Valentín le pidieron que declarara sobre la separación de sus padres ese mismo año, no hizo comentarios y sólo pidió respeto", prosigue Bunte, que subraya que eso es otro indicio de que el joven "quiere privacidad".

"Su aspecto serio se debe a otra razón: no quiere dar lugar a especulaciones con su expresión y, comprensiblemente, se siente incómodo en el centro de atención debido al revuelo mediático que rodea a su familia", asegura la publicación.

"Su vida retraída sigue alimentando los rumores: se dice que Juan Valentín recientemente abandonó su vida en Londres para buscar refugio en el Palacio de la Zarzuela de Madrid con su abuela", añade. Una información que el entorno de Juan Urdangarin desmintió hace un mes a Hola, donde aseguraron que "no sufre porque le haya dejado una novia, no se coge un año sabático y no va a vivir en la Zarzuela".