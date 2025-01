En Reino Unido dicen que esta famosa localidad española es uno de los "pueblos costeros más feos de Europa"

El diario británico The Telegraph ha elaborado una lista con los que, en su opinión, son los "pueblos costeros más bonitos y más feos" de Europa y ha incluido a tres españoles en la lista: dos en el top de los más bellos y uno más en el de los menos agraciados.

La localidad que figura en ese último grupo es La Línea de la Concepción, de la que dice que "la historia no ha sido benévola con ella".

"Algunos podrían argumentar que la ciudad tiene amplias playas de arena, pero al estar situada directamente en la frontera entre España y Gibraltar, la vista del imponente Peñón, al menos a un lado, presenta una serie de bloques de torres de gran altura que se elevan a lo largo del horizonte", dice el artículo.

El texto añade que "la refinería de petróleo cercana, la más grande de la península Ibérica, es igualmente poco atractiva".

"Mientras tanto, si miras al mar, el horizonte está salpicado de petroleros a lo largo de la Bahía de Gibraltar. Hay algún que otro signo de regeneración, pero si a eso le sumamos la reputación de La Línea como capital del crimen, la ciudad aún tiene mucho por hacer", sentencia.

En la otra parte, The Telegraph incluye entre los pueblos costeros más bonitos a San Vicente de la Barquera, localidad de la que dice que "no se trata de la típica ciudad costera" porque "no hay palmeras ni paseo marítimo, pero sí amplias playas de arena junto a las colinas de color verde botella de Cantabria".

También figura en esa lista positiva Llafranc, en Girona: "Las aguas cristalinas del Mediterráneo, de color verde azulado y rodeadas de rocas en ambos extremos, son poco profundas e ideales para familias".