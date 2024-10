En Reino Unido se refieren a Tamara Falcó de una forma que a nadie en España se le habría ocurrido

El periódico británico The Times ha dedicado un amplio artículo a hablar del libro Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España, de Raquel Peláez, y el rotativo deja en ese texto algunas perlas en las que se aprecia cómo se ve en el Reino Unido a los pijos 'made in Spain'.

El diario trata de hacer entender lo que es un pijo diciendo que es "el patriota Sloane Ranger de España", que es la forma de vestir de la clase alta británica adinerada.

"Comparten la pasión por los abrigos y las chaquetas acolchadas y sus detractores se burlan de su forma de hablar. Sin embargo, el primo español del Sloane Ranger, el pijo, a diferencia de su homólogo británico, está en auge", dice The Times.

En este sentido, el periódico destaca la figura de Tamara Falcó, de la que dice que es "una socialité aristocrática": "Es para los pijos lo que la princesa Diana fue para los Sloane: una santa patrona". De hecho, llega a asegurar que Falcó "reúne la actitud y la apariencia" propia de los pijos.

The Times explica que ese grupo de gente "ha ganado protagonismo en los últimos años" porque "durante la pandemia, estuvieron a la cabeza de las manifestaciones antigubernamentales" y "el año pasado protestaron contra la amnistía del gobierno para los separatistas catalanes".

"Por ello, la izquierda se ha burlado de ellos y ha bautizado sus protestas como caye borroka, un juego de palabras con kale borroka: acciones de guerrilla urbana llevadas a cabo por jóvenes separatistas vascos", dice el rotativo.

"Falcó, invitada frecuente en programas de entrevistas, es una archipija", dice The Times, que recoge las palabras de Peláez sobre ella: "Hay muchas cosas condensadas en ella: su padre era un viejo aristócrata, su madre, Isabel Preysler, una socialité, era la esposa de Julio Iglesias. Y, por otro lado, hay algo en ella que es muy comercial e incluso un poco aspiracional en sí mismo".

Pero añade más The Times: "Otra fuente de inspiración para el pijo, dice el libro, es Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. Miembro de la familia real, sobrino del rey Felipe, es conocido por todos simplemente como Froilán. Sus exuberantes hazañas nocturnas en los clubes nocturnos del barrio de Salamanca lo llevaron a abandonar España para trasladarse a Abu Dhabi a vivir con su abuelo, el ex rey Juan Carlos, caído en desgracia y exiliado".