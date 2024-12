En su trabajo le regalan una maleta por Navidad y lo que hay dentro acumula más de 70.000 'me gusta'

El tuitero Nango (@NangoCine) ha subido unas fotografías a su cuenta de la red social X enseñando una maleta que le han regalado en su trabajo a modo de cesta de navidad y todo lo que llevaba dentro.

"En el laburo me dieron una valija navideña", ha escrito la tuitera, justo antes de adjuntar las imágenes. En concreto, en la de la derecha se puede ver una maleta de viaje estilo trolley y en la segunda todos los artículos que contenía dentro.

Entre los productos que le ha regalado la empresa en esta original maleta navideña se pueden apreciar varias botellas de distintos alcoholes, como champán o vino, un panettone, frutos secos, bombones o varios tipos de dulces.

Un regalo que ha despertado la envidia de toda la comunidad tuitera, quienes a base de felicitaciones y bromas han hecho que el tuit haya alcanzado ya las 3,5 millones de visitas, los 73.000 me gustas y los más de 750 comentarios.

"Yo puedo presumir de que me regalaron una Air fryer"; "A mí ni feliz cumpleaños me dijeron"; "Ganaste, no sé si este año hubo competencia a mejor caja navideña pero ganaste", han comentado algunos usuarios.