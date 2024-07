Encuentra patatas fritas para hacer en el microondas, las prueba y esta es su opinión

El creador de contenido en TikTok conocido como @benjiverdes ha probado unas patatas fritas que se cocinan en el microondas y ha dado una opinión que ha generado hasta cien comentarios. Ha llamado mucho la atención esta forma en la que se cocinan, aunque a los usuarios no les agrada mucho este método.

"He visto esto en el supermercado de El Corte Inglés y me ha hecho gracia, yo normalmente cuando estoy vago compro patatas fritas congeladas para meter al horno y ya está", ha expresado al inicio del vídeo, que ha acumulado más de 330.000 visualizaciones y casi 10.000 'me gusta'.

Los ha metido durante dos minutos y medio y vienen en una caja de cartón, "parece un paquete de tabaco". Le ha costado 3,30 euros, un precio que ha parecido a los usuarios desorbitado. "En la caja ponía que eran crujientes y a mí no me lo parece, no están malas, pero no crujen", ha expresado una vez ha catado la primera patata frita.

"Le falta como un poco de potencia de sabor, por dentro es un poco puré de patata. Por fuera cruje un pelín, un pelín", ha aclarado, calificándolas finalmente con un 6,5. "No están mal", ha rematado.