Enfocan a Ana Belén mientras habla Serrat y lo que se le ve hacer representa a una multitud 

La artista Ana Belén ha representado a una multitud de personas con lo que se le ha visto hacer en el Teatro Campoamor de Oviedo durante la intervención de Joan Manuel Serrat, quien ha recibido el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Ana Belén estaba sentada entre el público junto a Víctor Manuel, dado que ambos mantienen una estrecha amistad con Serrat, y las cámaras de televisión los han enfocado. Ella estaba visiblemente emocionada, a punto de no aguantar las lágrimas, mientras escuchaba el vibrante discurso del cantante catalán.

"Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad. Soy un animal social y racional que necesita de otros hombres, pero más allá de la tribu. Por tanto, creo en la tolerancia, en el respeto al derecho ajeno, en el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente", ha expresado Serrat.

"Creo en la libertad, en la justicia y en la democracia, valores que, o van de la mano, o que no van. Y les confieso que no estoy conforme ni a gusto con el mundo ni con el tiempo que me tocó vivir recientemente", se ha lamentado.

"Vivimos un tiempo contaminado, hostil, insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado y donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades", ha insistido.