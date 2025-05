Un profesor enseña la nota de un alumno y cuenta su reacción: "Al final el color del boli no era el problema"

Muchos docentes usan las redes sociales para mostrar los errores y los fallos de sus alumnos en exámenes o en ejercicios. Otros, como es el caso, lo hacen para ensalzarlos y apoyarlos en público.

En las últimas semanas se ha producido un curioso debate en redes sociales, sobre todo entre docentes y padres, después de que algunos de éstos últimos se hayan quejado de que los profesores usen el color rojo para corregir porque, consideran, es un color muy agresivo.

En este caso, el docente ha enseñado que su alumno de segundo de bachillerato tiene un 10 en el examen y que la reacción del estudiante fue la de pedirle permiso para hacer una foto y mandárselo a su madre.

"¿Le puedo haber una foto para mandársela a mi madre? (Pues al final el color del boli no era el problema)", ha escrito el profesor en X, dando pie a decenas de reacciones y comentarios.

En la imagen que ha publicado se puede ver, a modo de broma, que el docente le ha escrito al alumno un "no está mal". El profesor ha confesado que este tipo de exámenes se corrigen fácil: "Me lo ha entregado y le he puesto la nota. No ha tenido que esperar, jaja".