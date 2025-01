Enseña su casa comprada en Marruecos y los comentarios se acumulan por miles

La creadora de contenido y antigua participante de MasterChef 11 (@caminocheff11) ha publicado un vídeo haciendo un "house tour" de su casa de Marruecos y ha generado interacciones de todo tipo. Ha destacado que han sido sus padres quienes han decorado al detalle toda la vivienda.

Ha revelado que la casa la adquirió por su hermano mayor, que fue adoptado por sus padres biológicos, quienes terminaron comprando la vivienda en Marrakech. "Desde hace 20 años lleva viniendo mucho tiempo junto con mi madre para decorarla, eligiendo cada baldosín", ha explicado.

"Transformó lo que eran prácticamente unas ruinas en esta maravilla, con toda la decoración marroquí, auténtica de aquí", ha explicado mientras enseñaba la casa, de dos plantas y todo decorado y amueblado. Cerca de la casa hay una mezquita en la que todas mañanas, tardes y noches suenan por el altavoz los rezos, que en realidad "es un buen despertador natural".

"Lo del lavadero es una estructura antigua, que también en muchas casas antiguas de España se conserva, pero lavadora hoy en días casi todo el mundo la tiene", ha respondido la usuaria 'Sweet girl', respecto a lo que ha comentado sobre que no hay lavadoras.

El vídeo ha cosechado más de un millón de visitas, casi 100.000 'me gusta' y miles de comentarios con respuestas de todo tipo. Un usuario ha destacado que algunas habitaciones no tengan ventanas: "Colores oscuros y sin ventanas, me da un agobio...".